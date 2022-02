Vercelli e la sua Università: investimenti e prospettive di sviluppo

Lunedì 21 febbraio si è svolto al Circolo Ricreativo di Vercelli, l’annuale appuntamento con le autorità. Erano presenti: Prefetto, Vice Questore, Procuratore della Repubblica, Comandante del Carabinieri e della Guardia di Finanza, Direttore Generale dell’Asl, presidente Atl, oltre ai rappresentanti delle istituzioni culturali cittadine.

II sindaco Andrea Corsaro, il magnifico rettore dell’Università del Piemonte Orientale Gian Carlo Avanzi e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli Aldo Casalini hanno discusso in merito al ruolo e al futuro dell’Università a Vercelli, di fronte a un pubblico di oltre cinquanta tra soci e ospiti.

Il presidente del Circolo, Tino Candeli, commenta: «È stata una serata importante, nel corso della quale abbiamo potuto sentire dalla voce dei diretti protagonisti, qual è il ruolo che svolgerà Vercelli nei prossimi anni, nell’ambito dell’Università del Piemonte Orientale. Il Sindaco ci ha ricordato che la presenza universitaria in città, è testimoniata fin dalla prima metà del tredicesimo secolo. L’impegno che si sta dedicando porterà a un grande sviluppo con la messa a disposizione di importanti spazi, già individuati all’Isola e per i quali si sono aggiudicati i bandi per i finanziamenti della ristrutturazione degli immobili esistenti».

Il rettore, ci ha fatto capire le diverse specificità delle tre localizzazioni di UPO: Vercelli, Novara, Alessandria. È stata anche l’occasione per fornire confortanti dati sulla consistenza numerica e di contenuti della sede vercellese.

Il presidente della Fondazione Crv ha assicurato l’attenzione della Fondazione nei confronti dell’Università e ha riassunto i più importanti impegni finanziari assicurati nel corso di questi ultimi anni.

«Per il Circolo Ricreativo è stata una grande soddisfazione ospitare una serata così partecipata e significativa», conclude Candeli.