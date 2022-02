Piemonte: 900 adesioni per il vaccino Novavax

Sono 900 le persone che hanno dato la pre-adesione sul portale www.IlPiemontetivaccina.it per la somministrazione del vaccino Novavax nel primo giorno in cui la Regione ha inserito la possibilità di scegliere questo vaccino proteico differente da quelli a mRna che vengono attualmente utilizzati.

Novavax viene utilizzato solo come prima dose (e successivi richiami) e non viene somministrato a chi ha invece già ricevuto un altro vaccino ed è in attesa di richiamo.

«Non appena sarà nota la data di arrivo del vaccino in Italia e in Piemonte, verrà subito inviato l’sms con l’appuntamento per la somministrazione», spiega la Regione in una nota.