Lerda dopo il "trittico": «Ho visto la Pro Vercelli che volevo»

«Prima di iniziare vi dico una cosa: non sono mai stato un razzista. Non lo sarò mai. Una mia parola è stata strumentalizzata, facendomi apparire per ciò che non sono. Dal momento che c'è un procedimento in corso non intendo dire altro. Sono comunque sicuro che verrà fatta chiarezza» dice Franco Lerda alla vigilia del match esterno contro il Seregno.

Nella sala stampa ci sono più giornalisti del solito, ma c'è anche la dirigenza e tecnici e personale della Pro: a significare la vicinanza della società, e non solo, sulla squalifica fino al 28 aprile.

Lerda probabilmente - probabilmente, perché per sapere e capire ci vorrebbe la registrazione u in video che non ci sono - probabilmente, dicevamo, ha sbagliato. Parte della tifoseria lo ha criticato, arrivando a invocare il suo allontanamento.

Parte della tifoseria, sui social ha invece ricordato che la Pro ha ricevuto un trattamento speciale: quando mister Scienza diceva "zio" (e lo diceva anche in allenamento, in continuazione) qualcuno durante la gara ufficiale capiva "dio", e giù squalifiche.

Una sola considerazione: Chi è senza peccato - soprattutto nei momenti di tensione - scagli la prima pietra.

Veniamo alla partita di domani.

«Belardinelli ci sarà, ma non è al cento per cento: Come non è ancora pronto Emmanuello, che però figurerà tra i convocati. Ancora fermo, purtroppo, Bunino» dice Lerda.

Sul Seregno: «L'ho visto giocare contro la Juventus Under 23, contro il Mantova. Ha rimediato un pari e una sconfitta, ma avrebbe meritato di più. E' una squadra da prendere con le pinze. Noi stiamo bene e, chiaramente, vogliamo un risultato importante.»

Sul trittico di fuoco appena terminato. Quattro punti in 3 partite, contro le big. Un buon bilancio:

«La squadra mi ha dato le conferme che cercavo. E' la squadra che imaginavo, che volevo, che sa quello che deve fare. Ma non bastano le gare di cartello. Ogni partita è un'insidia, e quindi si volta pagina.»



Da dieci turni sulla panchina della Pro. Il bilancio è più che buono. Ma le luci della ribalta sono soprattutto per due aspetti: la fase difensiva, con un terzetto dietro che ha sempre giocato bene, e i giovanissimi.

Sulla fase difensiva, Lerda dice che «ogni allenatore cerca i migliori equilibri», mentre sui giovani commenta: «Mi fa piacere, ma se giocano è merito loro. Io, quando devo decidere chi schierare, non bado alla carta di identità: in campo mando quelli che, a mio avviso, possono dare di più».