Pulpito di Sant'Andrea, interrogazione del Pd

Che ne sarà del vecchio pulpito di Sant'Andrea, che era in deposito nei magazzini comunali di via Restano al rione Isola?

A chiederlo i consiglieri comunali del Pd in un'interrogazione che ha come primo firmatario il consigliere Michele Cressano.

«Per poter eseguire i lavori di rifunzionalizzazione dei magazzini sono in corso le operazioni di spostamento e rimozione del materiale contenuto - si legge nel documento protocollato nei giorni scorsi -. Appreso che si è proceduto allo spostamento del pulpito in legno utilizzato in passato nella basilica di San Andrea si chiede di sapere l'amministrazione comunale intenda procedere al recupero e al restauro del pulpito e se per il manufatto è prevista la ricollocazione nella basilica di Sant'Andrea o nei locali a essa adiacenti».