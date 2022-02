Frontale tra auto e furgone: due persone in ospedale - FOTO

Due persone sono rimaste ferite, intorno alle 15 di martedì, in un incidente avvenuto sulla provinciale 593 tra Cigliano e Borgo d'Ale: a scontrarsi frontalmente sono stati una Fiat Panda e il furgone di un corriere. Nell'impatto, l'utilitaria ha terminato il suo percorso capovolta.

Per i soccorsi sono intervenuti una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanentemente di Livorno Ferraris, tre ambulanze, tra cui una medicalizzata e i Carabinieri della Stazione di Cigliano.

Due le persone rimaste ferite: sono state trasportate in codice giallo al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli dai mezzi sanitari.

I personale dei Vigili del Fuoco si è invece occupato della messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nell'incidente, mentre i Carabinieri si sono occupati della gestione della viabilità e degli accertamenti sulla dinamica dello scontro.