Borgosesia, l’iniziativa di carnevale rivolta ai commercianti del paese

È colorata e particolare l’iniziativa "Oggi mi vesto come mi pare", la quale prenderà forma nella giornata di sabato 26 febbraio nel comune di Borgosesia a partire dalle ore 15 quando l’amministrazione, accompagnata da una giuria, farà visita ai negozi del paese per valutare quale sarà l’abito che più li ha colpiti. Infatti, i commercianti che volessero partecipare sono invitati a vestirsi in maniera bizzarra ed eccentrica per aggiudicarsi uno dei tre posti disponibili sul podio.