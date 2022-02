Riprendono i lavori all'ala nuova dello Scientifico: obiettivo aprire a settembre

Si torna al lavoro nel cantiere per la costruzione delle nuova ala dei liceo Scientifico Avogadro di Vercelli. I lavori per la costruzione degli spazi destinati ai laboratori hanno incontrato un imprevisto stop a causa della difficoltà nel reperire i materiali dopo il periodo della pandemia.

Lunedì 21 febbraio il consigliere con delega all’Edilizia scolastica Pier Mauro Andorno si è recato con i tecnici Marco Acerbo e Marco Crociani e il segretario del presidente della Provincia Carlo Stragiotti in sopralluogo al cantiere del Liceo Scientifico Avogadro di Vercelli.

«E’ importante - afferma in una nota Andorno - proseguire il più velocemente possibile. Per questo oggi siamo venuti a fare il punto sulla situazione». L'obiettivo è avere la struttura disponibile a settembre per l'avvio dell'anno scolastico 2022-2023.

«I lavori - spiega Andorno - a causa delle difficoltà di reperimento dei materiali dovuta alla grande richiesta in conseguenza delle numerose opere in cantiere con il super bonus edilizio hanno subito qualche rallentamento. A partire da oggi i lavori riprenderanno. Il nostro impegno è quello di mantenere le scadenze preventivate, sempre che non vi siano ulteriori intoppi nelle forniture dei materiali edili utili alla nuova struttura. Sarà perciò costante il nostro impegno per un continuo monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e delle eventuali situazioni che si potranno prospettare”.

Le opere hanno visto la demolizione dell’ala dell'edificio danneggiata dal sisma che lo ha colpito alcuni anni fa, e proseguono ora con la costruzione della nuova struttura. «La nuova palazzina - continua il consigliere - sarà un edificio ad alta efficienza energetica e consentirà il recupero di spazi oggi interdetti».

L’importo dell’intervento di demolizione si è attestato a 200mila euro, mentre la nuova costruzione comporterà un investimento di circa 935mila euro col termine dei lavori previsto per giugno di quest’anno e la successiva entrata in servizio con l’inizio del nuovo anno scolastico 2022-2023. La corsa contro il tempo è cominciata.