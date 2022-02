"Dialogo tra fede e arte": conferenza su Messina e Papa Pio XII

"Dialogo tra arte e fede: Francesco Messina e Pio XI" è il tema dell'incontro che venerdì 25 febbraio, alle 17, viene organizzato nella Sala del Trono del Palazzo Arcivescovile, per la conferenza dall'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi di Vercelli e dalla Fondazione Museo del Tesoro del Duomo e Archivio Capitolare come evento collaterale della mostra “Francesco Messina. Prodigi di bellezza" in corso in Arca, in Arcivescovado e nella ex chiesa di San Vittore.

A trattare i legami tra Messina e il Papa e tra Pio XII e Vercelli saranno Sandro Parmiggiani, i funzionari della Soprintendenza archivistica Giuseppe Banfo e Giovanni Di Brino, don Maurizio Galazzo. Eccezionalmente, durante la conferenza, saranno esposti alcuni documenti inediti provenienti dall'Archivio Storico dell'Arcidiocesi di Vercelli. Si tratta di lettere legate alla ricognizione del materiale epigrafico medievale della città di Vercelli da parte dello Stato Pontificio. Una di queste è firmata proprio dal Cardinale Eugenio Pacelli, diventato il 260° Papa nel 1939.

Per partecipare alla conferenza è obbligatoria la prenotazione (fino ad esaurimento posti) via email all'indirizzo: beni.culturali4@arcidiocesi.vc.it. Obbligatoria anche la mascherina e il green pass rafforzato.

Al termine dell'evento è prevista una breve visita alla mostra Francesco Messina. Prodigi di bellezza curata da Marta Concina, Daniele De Luca e Sandro Parmiggiani e organizzata dal Comune di Vercelli, dall'Ufficio Beni Culturali dell'Arcidiocesi e da Studio Copernico di Nicola Loi.