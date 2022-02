Case Atc di via Monte Bianco 15: interrogazione di "Voltiamo Pagina!"

Interrogazione sulla situazione delle case Atc di via Monte Bianco 15 da parte del gruppo "Voltiamo Pagina!": nel documento, firmato da Andrea Conte, Paolo Campominosi e Roberto Scheda, si ripercorre la vicenda che ha portato uno dei residenti a sporgere denuncia nei confronti di un inquilino dell'immobile, ma anche a segnalare il progressivo e perdurante stato di degrado dello stabile, all'interno del quale sarebbero stati anche eseguiti interventi edilizi abusivi.

«L’Amministrazione, pur nell’impossibilità di operare in prima persona riguardo ATC, si è a più riprese dimostrata sensibile al tema, sottolineando in più occasioni l’intenzione di intervenire presso i componenti della nuova dirigenza dell’Azienda Territoriale per la Casa - rilevano i firmatari dell'interrogazione -. Per questi motivi chiediamo come l’Amministrazione Comunale intenda recepire le plurime istanze dei cittadini coinvolti nella situazione sopra descritta e procedere ad un congruo e approfondito accertamento della stessa, di concerto con gli enti e le autorità preposte; in che termini l’Amministrazione Comunale intenda procedere con urgenza nell’adozione di provvedimenti volti alla soluzione delle problematiche nello stabile anzidetto, e a tutela del decoro urbano dell’area in cui lo stesso è collocato; quali siano stati gli interventi volti a verificare la regolarità urbanistica, nonché edilizia, e catastale degli immobili nei quali sarebbe stato riscontrato abusivismo».