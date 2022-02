Alberi abbattuti, cavi tranciati e un incendio: allerta vento in provincia

E' allarme per le forti folate di vento che, fin dalla giornata di oggi, lunedì 21 febbraio, stanno interessando il Piemonte e anche la provincia di Vercelli.

Poco prima della 14, il distaccamento permanentemente dei Vigili del Fuoco di Varallo è intervenuto a Quarona, in regione Zacconale, per un incendio di sterpaglie innescato da un cavo elettrico tranciato da alcuni alberi abbattuti dal forte vento. Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, il rogo è stato rapidamente domato e l'area è stata messa in sicurezza.

Secondo le previsioni di Arpa Piemonte, intanto, nelle prossime 36 ore sono previste condizioni di vento molto forti anche sul territorio di Vercelli. A segnalarlo è Gian Carlo Locarni, assessore alla Protezione civile del Comune di Vercelli che spiega come «In relazione alla segnalazione di Arpa, è stato allertato il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, che ha confermato la presenza di una squadra di tre volontari in pronta reperibilità, rapidamente operativa in caso di necessità».

Sono raccomandati la massima prudenza e lo scrupoloso rispetto delle disposizioni che vietano tassativamente l'accensione di fuochi o l'uso di fiamme libere nei pressi della zone boschive.