Pedrale: «Logistica e retroporto di Genova: perché tagliare fuori Vercelli?»

La Regione Piemonte, con Rfi (Ferrovie dello Stato) e con i commissari straordinari per la Tav Torino-Lione e per il Terzo Valico hanno stabilito 14 siti destinati a diventare Zona logistica semplificata del porto e retroporto di Genova.

Sono stati inseriti sei siti già interporti nazionali come il Cim di Novara e Interporto Sito di Orbassano. Sono previsti altri comuni piemontesi, anche in provincia di Asti e Cuneo, ma nessuno della provincia di Vercelli. E un peccato perché il capoluogo Vercelli ha tutte le caratteristiche per essere un centro intermodale con la ferrovia Torino-Milano, ue autostrade, con due caselli Vercelli Ovest ed Est e la Torino-Milano con le interconnessioni sulla A26 e due caselli vicini come Greggio e Santhià.

Vercelli e dintorni ha aree a disposizione per ospitare un centro intermodale come questo del retroporto di Genova. Non dimentichiamo che siamo solo a un'ora dal capoluogo regionale ligure. Inoltre, in un recente passato, il Cim di Novara aveva evidenziato problemi di spazio per ingrandirsi a Novara. Vercelli potrebbe venire incontro a questa difficoltà di Novara facendo sinergia con il Cim.

Crescentino ha la grande area ex-Teksid solo in parte utilizzata con lo stabilimento Eni. Esiste già il collegamento ferroviario con la ferrovia Torino- Alessandria che passa vicinissimo all'ex area Teksid e che veniva utilizzato quando c'era la fonderia Teksid. A dieci minuti di auto c'è lo svincolo Chivasso Est per entrare sulla Torino-Milano.