Pd, chiuso il congresso: Moccia segretaria, Bagnasco presidente dell'Assemblea

Ultima fase congressuale per il Pd vercellese e valsesiano che, sabato, al Lingottino di Borgosesia, ha eletto Mariella Moccia segretaria provinciale, e Gabriele Bagnasco presidente dell'assemblea provinciale. All'assemblea è intervenuto anche il deputato dem Enrico Borghi.

«Il senso dei nostri Congressi territoriali - ha detto il parlamentare - è quello di organizzare una proposta politica per l’uscita democratica e riformista dell’Italia dalla crisi pandemica. La domanda che ci facciamo è se l’Italia uscirà a destra dalla pandemia, ancorandosi attorno al rancore, alla paura e alla chiusura sintetizzata nel sovranismo, oppure ne uscirà a sinistra, basandosi sulla solidarietà, sulla giustizia sociale, sullo spirito di comunità. Il nostro lavoro, parte dai territori, soprattutto da quelli più difficili, è quello di fare uscire in avanti il Paese basandosi sui valori fondamentali della coesione, della libertà e della partecipazione. Sono questi i valori del centrosinistra, del campo largo, di chi crede all’Europa come la soluzione ai problemi del futuro e non la vede come un ostacolo a un nazionalismo di ritorno», ha detto il membro della segreteria nazionale del Pd.

Dopo la complessa partita per il Quirinale, il Pd guarda alle prossime scadenze, sia a livello locale, con le amministrative in programma nel corso dell'anno, che a livello nazionale pensando al 2023.