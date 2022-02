Tornano le fagiolate a scaldare il carnevale

Giornata di fagiolate e di incontri con le maschere dei paesi per Bicciolano, Bela Majin e per il loro seguito. Dopo un anno difficile a causa della pandemia, il carnevale riparte guardando alle tradizioni.

La domenica delle maschere si apre alle 9,30 a Ronsecco con la consegna chiavi alle maschere del paese: l'appuntamento, aperto a tutti, è in Comune. Da Ronsecco a Rive, dove la consegna delle chiavi è in programma alle 10,30 e poi a Trino, dove la presentazione delle maschere è in programma alle 11,15.

Poi si torna in città per due fagiolate: alle 12 distribuzione del piatto tipico da parte del Comitato Vecchia Porta Casale, nell'area della Palestra Mazzini; alle 12,30 tappa all'Isola, per la fagiolata preparata al Circolino dal Comitato del Rione.

Per pranzo il corteo si trasferisce al Lago degli Amici, mentre nel pomeriggio sono in programma altri due appuntamenti: alle 16 consegna delle chiavi a Motta de'Conti, alle 17 a Caresana.

Il programma del sabato, invece, è stato dedicato in particolar modo alle tradizioni e al folk con gli incontri nelle vie Pino De Maria e Cesare Filippone e l'omaggio alla memoria dei due artisti vercellesi.