E' nata l'Associazione Solidarieta' e Mutuo Soccorso di Cigliano - SO.M.S - di Cigliano

Si chiama Solidarieta' e Mutuo Soccorso di Cigliano, l'associazione di promozione sociale nata nelle settimane scorse e che ha eletto il nuovo presidente Luigi Bobba, il vicepresidente Gianni Castelli, il segretario e tesoriere Regis Silvano nonché gli altri dieci componenti del direttivo: Roggero Patrizia, Ponsetto Lidia,Costantino Mario,Rigazio Marina,Rigazio Franco,Rainero Giuseppe,Ladetto Giovanni,Cena Rosella,Vercellone Marco e Favaro Bruna.(v.allegato)

La SO.M.S. (v.allegato) eredita una storia antica e importante: quella della Societa' Operaia di Mutuo Soccorso di Cigliano,fondata nel 1854 da operai e contadini ciglianesi per offrire una tutela mutualistica a chi si trovava in una situazione di difficolta' per malattia, vecchiaia, infortunio o mancanza di lavoro.

Ora la nuova SO.M.S. , pur non abbandonando i valori originari, vuole farli vivere svolgendo compiti di promozione culturale, attivita' di prevenzione primaria per le malattie piu' frequenti, nonche' iniziative ricreative e sociali e intende collaborare con le altre associazioni del territorio, in particolare con Vita Tre, cercando cosi'di rispondere ai molteplici bisogni del territorio e della comunita' di Cigliano

"Questa nuova fase della vita della SO.M.S - dichiara il neo presidente Luigi Bobba - e' pienamente coerente con le finalita' della nuova normativa del Codice del terzo settore; infatti, il nuovo Statuto e' stato approvato in assemblea straordinaria con la presenza del notaio Andrea Dragone, che ora sta provvedendo alla iscrizione della associazione al Registro unico nazionale del terzo settore. In tal modo la SO.M.S, oltreche' adottare la disciplina degli Enti di terzo settore, potra' avvalersi dei sostegni e facilitazioni previsti dalle nuove norme."