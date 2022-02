Brut Fond: così rinascerà la zona della Domus romana e di Santo Stefano de civitate

Una piazzetta nel cuore della città in cui respirare l'atmosfera dell'antica Vercellae ammirando - finalmente - uno dei gioielli che il sottosuolo cittadino ha restituito nel corso del tempo.

Uno studio di fattibilità firmato dall'architetto Massimo Venegoni ridisegna l'area della Domus romana del Brut Fond mettendo in sicurezza il sito archeologico e recuperando uno spazio dalle grandi potenzialità ma al momento del tutto inaccessibile, coperto in parte da tettoie a protezione degli scavi e in parte dalla vegetazione spontanea cresciuta dopo tanti di sostanziale abbandono del sito.

Entrata a far parte del patrimonio comunale nel 2020, l'area della Domus romana del Brut Fond venne alla luce oltre 25 anni fa; si estende tra le vie Dal Pozzo, Filippa di Martiniana, piazzetta Ranza e Conte Verde: occupa uno spazio di oltre 1600 metri quadri, 700 dei quali occupati dai resti archeologici. Per la gran parte dei vercellesi questa zona è del tutto sconosciuta, celata dietro alle barriere protettive che costeggiano tutta via Dal Pozzo. Per la messa in sicurezza e la valorizzazione dell'area il Comune ha ottenuto 850mila euro e, dopo averne acquisita la proprietà, pensa ora a come valorizzarla. «Amministrazione e uffici - spiega il sindaco Andrea Corsaro - stanno lavorando su un progetto di recupero che consentirà di riqualificare una zona oggi inutilizzata, mettendola a disposizione della cittadinanza e dei turisti. Sia la Domus che la vicina chiesa di Santo Stefano de Civitate verranno messe in sicurezza e saranno visibili».

Si potrà scendere nel sito attraverso rampe pedonali di accesso da via Dal Pozzo che poi andranno a collegarsi con via Conte Verde. Al posto di lamiere e rovi, una piastra sopraelevata in cemento andrà a proteggere il sito archeologico romano; operando sui dislivelli del terreno i resti della Domus verrano protetti attraverso barriere anti vandalismo e saranno visibili da un affaccio laterale. Tutto intorno, un percorso verde collegherà l'area a quella della ex chiesa di Santo Stefano de civitate per la quale è prevista la posa di una parete trasparente che consenta di ammirare le strutture interne e ciò che resta degli affreschi.

Da tempo il Comune coltiva il sogno di creare un parco archeologico cittadino valorizzando ciò che, delle vestigia romane, possa essere reso fruibile a vercellesi e turisti: «La Domus del Brut Fond così come l'area archeologica limitrofa a San Pietro Martire, dove si sta scavando per la costruzione della nuova torre libraria, saranno parte di questo progetto», aggiunge Corsaro, assicurando che «Anche le strutture portate alla luce nella zona dell'Antico Ospedale resteranno visibili al pubblico».

Per la salvaguardia e la valorizzazione dell'area a ridosso di San Pietro Martire il Comune ha recentemente destinato un milione di euro, modificando anche il progetto iniziale relativo alla Biblioteca: una zona in cui la Soprintendenza sta ancora scavando era originariamente destinata a ospitare la centrale degli impianti che, invece, verrà spostata. Una volta tanto sarà il nuovo ad adattarsi per far spazio all'antico.