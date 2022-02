Engas Hockey Vercelli torna alla vittoria: netto 9-5 al Matera

Engas Hockey Vercelli torna alla vittoria, battendo nettamente il Matera per 9 reti a 5, al Palapregnolato. Partita in cui i nerogialloverdi vanno subito sotto di una rete, ma che riescono a ribaltare in poco più di un minuto. Poi, non c’è storia, con i padroni di casa a dominare non solo nel punteggio, ma in fase di possesso e costruzione di gioco. Da segnalare la tripletta personale di Moyano, la doppietta di capitan Tataranni, ma soprattutto una prova d’insieme armoniosa accompagnata da una maggior precisione sui tiri ad uno. Fra i lucani, tre gol per Piozzini. In classifica, l'Engas è attualmente sesto con 26 punti, a pari merito con Sarzana e Grosseto (quest'ultimo ha una partita in meno rispetto ai nerogialloverdi a al Sarzana). Il prossimo appuntamento con HV è per questo mercoledì, 23 febbraio, con il recupero della dodicesima giornata di campionato, sempre in casa, contro il Sarzana.



Primo tempo : Zucchetti ci prova da lontano, Xiloyannis para col casco. A strettissimo giro, azione veloce con assist di Moyano al centro per Tataranni, ma il portiere del Matera si oppone. Poco dopo, contatto fra Santochirico e Moyano che viene punito con un cartellino blu . Piozzini si incarica del tiro diretto e realizza lo 0-1 per i suoi. Dopo meno di cinque minuti di gioco, HV si trova sotto, ma fa immediato possesso palla: due occasioni passano dalla stecca di Tataranni però senza fortuna. Anche Zucchetti ne ha una, ma tira sopra la traversa. All’ottavo minuto, Tataranni viene steso da Santeramo mentre è lanciato verso la porta avversaria: il capitano del Matera è punito con il blu . Quello di HV batte la punizione a uno, ma senza trasformare, si resta così sullo 0-1 a favore degli ospiti. Poco dopo, Mattugini va a rete, ma gli arbitri annullano per stecca alta, Si tratta solo di un appuntamento rinviato, però: sempre il numero 7 vercellese, servito da Zucchetti, infila Xiloyannis per il pareggio. Il raddoppio di HV giunge solo un minuto dopo su contropiede con Maniero che, su assist di Tataranni, trafigge il portiere del Matera con un fendente dalla destra. Trascorre una manciata di secondi e i vercellesi vanno sul 3-1: Maniero passa a Moyano che realizza. In un minuto e poco più di quindici secondi, quindi, i nerogialloverdi hanno ribaltato il risultato a proprio favore. Poi, Sisti atterra Santeramo: altro cartellino blu . Piozzini si porta a battere il tiro diretto, Verona non abbocca alle sue finte e allontana la pallina, il match resta sul 3-1. Depalma stende Moyano che stava conducendo un contropiede: altro cartellino blu . Tataranni batte il tiro diretto e stavolta trasforma: 4-1. Al diciasettesimo, il Matera su azione accorcia con Amendolagine. HV prosegue facendo possesso palla, costruendo gioco e macina occasioni. Inevitabile, quindi, l’arrivo del quinto gol dei padroni di casa: Maniero tira da lontano e capitan Tarataranni infila Xiloyannis. Poco dopo, rigore per il Vercelli: è proprio il suo capitano a portarsi sul dischetto, ma la trasformazione non riesce. Immediatamente dopo, ancora lui coglie una traversa. Si va a riposo sul 5-2.

Secondo tempo: la frazione si apre con il sesto gol vercellese ad opera di Matteo Brusa che segna dalla destra di Xiloyannis. Il match prosegue con HV a mantenere possesso pallo ed iniziativa: innumerevoli sono le minacce portate in area lucana. Fra le tante, si segnala una traversa di Sisti su assist del proprio capitano. All’ottavo minuto, Piozzini commette fallo su Tataranni e viene punito con un blu . E’ Moyano a battere il tiro diretto: l’argentino compie un paio di finte e inganna Xiloyannis per il 7-2. Trascorrono i minuti e il canovaccio è costante: evidente la superiorità dell’Engas, gestita con maestria dalla squadra. L’ottavo gol dei piemontesi porta la firma di Juan Moyano, il terzo personale della serata, ed è di pregevole forgia: servito da Brusa, l'argentino infila la pallina nell’angolino a fianco di Xiloyannis. Entra Pascullo al posto di Verona in porta. Quando mancano cinque minuti alla fine, su contropiede Tataranni passa a Sisti che insacca il 9-3. Subito dopo, il Matera segna il proprio terzo gol con Santeramo in contropiede. A tre minuti dal termine, e ancora su contropiede, gli ospiti vanno in rete con Piozzini, autore di un bel tiro da lontano. siamo sul 9-4. Al photofinish, a filo sirena, ancora Piozzini infila Pasciullo, a termine di un’azione di una serie di rimpalli. La partita termina 9-5.

TABELLINO

Engas Hockey Vercelli: Verona in porta. Tataranni (C), Moyano, Zucchetti, Maniero, Sisti, Brusa, Mattugini, Pasciullo Allenatore : Sergi Punset. HP Matera : Xiloyannis fra i pali, Santeramo (C), Piozzini, Santochirico, Amendolagine, Depalma, Clemente, Di Francesco, Chiedo. Allenatore : Emanuele Santochirico.

Reti : 1°T 21’32 Piozzini (Matera) 0-1; 16’32 Mattugini (HV) 1-1; 15’25 Maniero (HV) 2-1; 15’13 Moyano (HV) 3-1; 10’24 Tataranni (HV) 4-1; 8’13 Amendolagine (Matera) 4-2; 2’20 Tataranni (HV) 5-2. 2°T: 23’51 Brusa (HV) 6-2; 17’34 Moyano (HV) 7-2; 10’28 Moyano (HV) 8-2; 4’15 Sisti (HV) 9-2; 4’02 Santeramo (Matera) 9-3; 2’09 Piozzini (Matera) 9-4: 0’02 Piozzini (Matera) 9-5