«Chi gioca è importante, chi entra è determinante»

«Ai miei giocatori dico sempre una cosa: quelli che giocano sono importanti, quelli che entrano a partita in corso sono determinanti» dice Franco Lerda durante la conferenza stampa, alla vigilia del match interno contro il Renate. Che sia un avversario temibile lo dicono i numeri: terzo in classifica, con 13 punti in più della Pro Vercelli.

Pro Vercelli che dovrà ancora fare a meno di Bunino, Emmanuello e Berardinelli.

«Sono ai box, ma gli altri hanno lavorato bene, hanno recuperato e stanno bene» dice il tecnico della Pro.

Poi, sul Renate: «Per noi è un test impegnativo, è una squadra tosta che da anni disputa campionati di vertice. Hanno perso Galuppini, ma lo hanno sostituto con due profili importanti. Noi comunque, e non mi stanco mai di ripeterlo, dobbiamo guardare e pensare a noi stessi».

Feralpisalò e Renate hanno un gioco simile?

«Ogni squadra è diversa, anche perché è composta da identità diverse. In comune hanno il fatto che sono nella parte alta della classifica».

Mister, la Pro Vercelli è cresciuta così come sono cresciute le prestazioni dei singoli. Oltre agli attaccanti (i tifosi vorrebbero vedere Comi in campo 100 minuti a partita, dimenticando che va preservato fisicamente), oltre ad Auriletto (una sicurezza) ultimamente ci sono stati due giocatori, Vitale e Crialese, che hanno dinostrato di essere in crescita.

«Senza giocatori di qualità, e questo ogni allenatore lo sa bene, non si va da nessuna parte. Ma non basta. Si parte dai singoli, per poi creare una identità di gioco. Direi che tutti gli elementi che ho a disposizione, chi più chi meno, è cresciuto in questi due mesi e mezzo. In genere, cresce di più chi ha avuto possibilità di allenarsi di più. Ecco, a questo proposito ho una convizione. Quando finirà questo periodo di gente che entra ed esce, e avrò a disposizione tutti gli effettivi, potremo migliorare ancora. Per adesso, non posso che essere soddisfatto di tutto il gruppo. Anche di quei giocatori che, magari meno impiegati, danno comunque il massimo negli allenamenti. È importante l'intensità, è importante... tutto. Per esempio: anche le squadra con meno punti hanno potenzialità che possono emergere, e quindi non vanno mai sottovalutate».

Si dice che quando ci sono tre gare ravvinate, la terza sia la più impegnativa.

«Vero. Qualcuno, domani, rifiaterà, vedremo. E comunque il calendario è duro per la Pro come lo è per il Renate».

Decima partita, dunque, per Lerda, domani contro il Renate.

I numeri del tecnico “dicono”: 4 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 16 punti in 9 partite (1,77 a partita).

E una Pro Vercelli che valorizza giovani (come Rizzo e Louati) e soprattutto “in corsa” per un buon campionato.

Ma, come dice lui, «una partita alla volta».