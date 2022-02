Troppo marcato il divario in campo

COPPA PIEMONTE UNDER 13 -

Girone A di qualificazione – recupero 2^ giornata di ritorno

Mercoledì 16.2.2022 Vercelli– Palestrone Comunale “G. Piacco”.

Pallacanestro Femminile Vercelli – Novara Basket 28-93

(parziali: 2-18;15-38; 24-63)

Tabellino: Panelli 10; Fall; Trotti 10; Zannini; Balzaretti; Lahmidi 2; Khoule 2; Bari 2; Alilou; Valentini; Mura. Allenatore: Gianfranco Anastasio.

E’ ricominciato anche il torneo Under 13 per la qualificazione alle finali di “Coppa Piemonte”, con il recupero della 2^ giornata di ritorno sospesa per Covid, in cui le giovani della PFV sono state sonoramente sconfitte in casa da Novara Basket per 28-93.

Come dice il punteggio la gara è stata nettamente dominata dalle novaresi che prendevano subito un ampio margine di vantaggio, grazie alla sterilità dell’attacco vercellese (2-18 al 10’) per poi aumentare progressivamente il divario (15-38 a metà gara; 24-63 al 30’) sino ai 65 punti finali che, più o meno, fanno il paio con la sconfitta dell’andata. Niente di nuovo sotto il sole, anzi la nebbia.

Troppo marcato, infatti, è stato il divario tecnico emerso in campo, ove le novaresi possono contare su una terna di giovani giocatrici di ottima prospettiva (almeno a livello regionale), mentre la PFV è chiaramente ancora alle prime armi, con atlete che devono fare i conti con la chiusura delle palestre per allenamenti, le emergenze contingenti legate alla pandemia e l’inesperienza di parecchi elementi in rosa: nell’occasione hanno fatto il loro esordio assoluto in squadra Alilou, Bari e Mura.

Ora, una volta che si concluderà domenica 27/2 la fase di “Coppa”, con il recupero della 3° giornata contro Castelnuovo S., si apriranno per le giovani di Anastasio le porte del loro primo campionato F.I.P. a far tempo 6 marzo prossimo.

Le giovani Under 13 sono inserite nel girone di qualificazione “A” insieme con le tre squadre già affrontate in coppa (Basket Novara; B.F. Biellese e B.C. Castelnuovo S.) oltre alle “nuove” Pol. Reba – Torino; Montemilius UISP – Aosta; Basket Nole (TO) e Basket Venaria (TO).

Il campionato si concluderà il 12 giugno prossimo.

Claudio Roselli