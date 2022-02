Ubriaco, dopo il litigio si lancia contro il dehors del bar: momenti di paura a Tronzano

Litiga con il titolare del bar che non vuole vendergli alcune bottiglie di alcolici e, una volta risalito a bordo della jeep con la quale aveva raggiunto il bar, al posto di allontanarsi dal locale, ingrana la marcia e accelera finendo contro il dehors e fermandosi poco prima di sbattere contro il muro del locale.

Sono stati momenti di paura quelli vissuti giovedì sera dal titolare e dagli avventori di un bar di Tronzano che, vista la situazione che si era creata, hanno subito chiamato le forze dell'ordine: i carabinieri della stazione di Livorno Ferraris, interventi in seguito alla segnalazione, hanno deferito l'uomo, un 45enne di Tronzano, per guida in stato di ebbrezza alcoolica. All'arrivo, infatti, i militari hanno sottoposto il 45enne all’alcoltest, risultato positivo con una percentuale tripla a quella consentita.

All'uomo è stata ritirata immediatamente la patente di guida, mentre la Jeep, non essendo di proprietà del conducente, è stata restituita a un parente, chiamato sul posto.

Il 45enne è stato poi deferito alla Procura della Repubblica di Vercelli per guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre il titolare del locale si è riservato di valutare la possibilità di adire alle vie legali per eventuali danni subiti mentre nessuno degli altri avventori ha riportato conseguenze per l'accaduto.