Lerda: «Siamo stati pratici, bene la fase di non possesso»

«È stata una bella partita, abbiamo fatto bene. Nel primo tempo meritavamo già di essere in vantaggio: abbiamo avuto tre o quattro situazioni importanti. Nel secondo tempo, dopo i primi dieci minuti dove abbiamo subito, per demerito nostro, abbiamo sbloccato il risultato e siamo venuti bene fuori: siamo stati pratici» dichiara a margine della vittoria della Pro Vercelli Mister Franci Lerda. Il tecnico delle Bianche Casacche poi prosegue: «Abbiamo vinto la partita meritatamente contro una squadra forte».

Importante la fase difensiva?: «Lo ripeto sempre, è importante che tutti lavorino per fare bene entrambe le fasi: in particolar modo quella di non possesso».

La prossima?: «Ora bisogna recuperare, affronteremo una squadra di vertice e sarà una partita impegnativa».

A dire la sua dopo la gara è stato anche l’attaccante della Pro Matteo Della Morte. Altra prestazione importante, come commenti?: «Sono molto contento della prestazione personale e della squadra. Sono stati due gol molto importanti, la vittoria è arrivata contro una squadra forte: sono difficili da battere. Torniamo a casa con i tre punti e pensiamo alla gara di domenica».

Momento tuo eccezionale, come lo stai vivendo?: «Sono contento, non voglio porre limiti e voglio continuare cosi».

La prossima contro il Renate?: «Partita difficile, sono attrezzati e sono terzi: li conosciamo, sarà una bella partita. Daremo il massimo».