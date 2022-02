Sminati tutti i referendum, compresi quelli ammessi

Un’operazione politica. E’ questa alla fine la lettura che si deve dare alle decisioni della Corte Costituzionale sui referendum. Un’operazione politica che – nei fatti – ha sminato tutti i referendum, compresi quelli ammessi.

Lasciando perdere ogni valutazione tecnica non si può non rilevare che, guarda la combinazione, l’Alta Corte ha “killerato” i tre quesiti più accattivanti (comunque la si possa pensare) per l’opinione pubblica, quelli insomma che avrebbero per un motivo o per il suo opposto attratto i cittadini al voto consentendo con molta probabilità il raggiungimento del quorum.

Si sono salvati i rimanenti 5 quesiti sulla giustizia, tutti interessanti e giusti per carità ma che alla fine paiono un brodino che certo non turba lo status quo della casta dell’associazione nazionale magistrati. Credo che nemmeno nel caso in cui vengano accorpati alle elezioni amministrative (si può, precedenti nel 2009 e nel 2011) abbiano la minima possibilità di raggiungere il quorum. Guarda caso è saltato quello sulla responsabilità civile dei magistrati , quello insomma che molti italiani attendono invano da anni e che viceversa i magistrati temono. Surreale poi la motivazione: “essendo sempre stata la regola per i magistrati quella della responsabilità indiretta, l’introduzione della responsabilità diretta rende il referendum più che abrogativo, innovativo … La regola è sempre stata quella della responsabilità indiretta, diversamente che per gli altri funzionari pubblici, ma questo è un dato di fatto e di diritto … “ Davvero incredibile: siccome è sempre stato così … ma è proprio questa la funzione di un referendum, quella di poter cambiare una regola o meglio ancora di abrogarla!

A questo punto perché non sottoporre i quesiti referendari al vaglio della Corte di Cassazione e poi della Corte Costituzionale prima di cominciare la raccolta firme? Per paura che queste assisi siano inondate di richieste senza che a monte ci sia un reale intendimento di proseguire l'iter? Basterebbe far pagare ogni pronunciamento ...