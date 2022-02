Spaccia eroina vicino a un parco: in manette un 51enne. Beneficiava del Reddito di Cittadinanza

Si aggirava in orario serale nei pressi di uno dei parchi cittadini e, conoscendo i suoi precedenti per traffico di stupefacenti, i carabinieri lo hanno tenuto d'occhio. E hanno fatto bene perché, poco dopo, l'uomo - un 51enne gattinarese - è stato raggiunto da un giovane al quale ha consegnato furtivamente un piccolo involucro di cellophane in cambio di alcune banconote.

A quel punto i militari sono intervenuti bloccando i due e rinvenendo, nelle mani del giovane, l’involucro che conteneva 1,5 grammi di eroina, mentre l'uomo è stato trovato in possesso del denaro. Droga e banconote sono state sequestrate e, nei confronti dell'uomo, un 51enne, è stata anche disposta una perquisizione domiciliare. In camera da letto, i carabinieri hanno ritrovato altre 16 dosi di eroina, una di cocaina, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione: per il 51enne è così scattato l'arresto con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di giovedì, su disposizione del Pubblico ministero della Procura della Repubblica di Vercelli, il gattinarese è comparso in Tribunale per il processo per direttissima, rimediando una condanna a 2 anni di reclusione, 4000 euro di multa e la revoca del sussidio del reddito di cittadinanza.

L'episodio che ha avuto come teatro Gattinara testimonia un allarmante ritorno sul mercato della droga dell'eroina che, dopo essere stata diffusamente utilizzata negli anni '70 era stata poi soppiantata da cocaina e droghe sintetiche come lsd, ecstasy, amfetamine. Oramai considerata desueta nel mondo della tossicodipendenza, ora ha ripreso a essere utilizzata, in quanto, verosimilmente, placa gli effetti della cocaina, creando un down psicologico ma anche una più grave dipendenza fisica.

Anche per questo le forze dell'ordine hanno intesificato su tutto il territorio i controlli e le attività di osservazione nelle zona frequentate da giovani o comunque tenute sotto controllo per le attività di spaccio.