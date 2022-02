Verso il sold out lo spettacolo di Giacobazzi al Civico

Un dialogo, interiore ed esilarante, che ripercorre 25 anni di convivenza a volte forzata tra l'uomo e la sua maschera. Tra Andrea Sasdelli (l'uomo) e Giuseppe Giacobazzi, il suo alias in scena. Un quarto di secolo fatto di avventure e aneddoti, situazioni ed equivoci, gioie e malinconie, sempre spettatori e protagonisti di un’epoca che viaggia a velocità sempre maggiore. Dove in un lampo si è passati dalla bottega sotto casa alle “app” per acquisti, dal ragù sulla stufa ai robot da cucina programmabili con lo smartphone; il tutto vissuto dall’uomo Andrea e raccontato dal comico Giacobazzi.

Va verso il tutto esaurito "Noi mille volti e una bugia" in programma giovedì sera, al Teatro Civico per la stagione comica del Contato del Canavese. «Una grande soddisfazione vedere che gli spettacoli in cartellone sono graditi dal pubblico», commenta l'assessore Mimmo Sabatino che ha seguito in particolare il segmento comico della Stagione del Civico.

Lo spettacolo sta ottenendo grande successo: come in un ritratto (l’omaggio a Dorian Gray è più che voluto), dove questa a invecchiare è l’uomo e non il ritratto, i mille noi che vediamo riflessi nei nostri volti convivono spesso a fatica con la bugia del compiacerci e del voler piacere a chi ci sta di fronte. È uno spettacolo che con ironia e semplicità cerca di rispondere ad un domanda: “Dove finisce la maschera e dove inizia l’uomo?”, che poi è il problema di tutti, perché tutti noi conviviamo quotidianamente con una maschera.

L'appuntamento è alle 21 al Teatro Civico: affrettarsi per gli ultimi posti