Discarica di amianto: arriva la sospensiva del Tar

Nonostante il giudice avesse chiesto alla ditta “Acqua & Sole" la sospensione dei lavori, quest’ultima ha continuato a lavorare alla realizzazione della discarica d’amianto a Salussola, in regione Brianco, come molti cittadini ci hanno segnalato nelle giornate scorse. La richiesta dei Comuni di Santhià e Carisio è stata quella di bloccare i lavori che la ditta “Acqua & Sole" aveva iniziato negli scorsi giorni, seppur avendo dato garanzia di non iniziarli fino al pronunciamento del Tar.

E il Tribunale ha accolto la richiesta di sospensione ai lavori presentata dai Comuni di Santhià e di Carisio contro la provincia di Biella, contro la ditta "Acqua & Sole" e diversi altri soggetti coinvolti nelle procedure e si riserva di discuterne con le parti in udienza l'8 marzo, mentre l'udienza sul ricorso rimane fissata per l'11 maggio 2022.

Il sindaco Angela Ariotti non nasconde la propria soddisfazione nel commentare la sentenza “È una piccola grande vittoria il Giudice del Tar del Piemonte abbia fermato tutti i lavori, le operazioni e i provvedimenti inerenti la realizzazione della discarica di amianto a Salussola, in attesa di una decisione di merito che dovrebbe avvenire nell'udienza fissata all’11 maggio su cui siamo tuttavia fiduciosi. Ringrazio l’avvocato Greco, i numerosi cittadini che con le loro segnalazioni fotografiche e il loro interesse hanno mantenuto viva l’attenzione su questa grande problematica che potrebbe affliggere il nostro territorio e sottolineo che Santhià si è battuta e si batterà con tutte le sue forze per dire No alla discarica d’amianto a Salussola».