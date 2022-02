Le pagelle della Pro vista sul campo della Feralpi

RIZZO: 7

Prosegue il momento magico del giovane portiere. Prestazione eccellente. Da rivedere, però, i rinvii con la palla al piede. Troppo sicuro, troppo spericolato.

AURILETTO: 6,5

Da tempo non sbaglia una partita. Punto fermo della difesa, insomma.

MASI: 6,5

Autorevole nella cabina di regia del terzetto difensivo.

CRISTINI: 7

Ottima prestazione. Sfiora il gol di testa (le palle alte sono la sua specialità).

IEZZI: 6,5

Disputa un gran primo tempo, in entrambe le fasi.

LOUATI: 6,5

Cresce, partita dopo partita. Ha personalità con la palla al piede, prezioso nel lavoro sporco, di interdizione.

VITALE: 7

Un altro giocatore, rispetto a quello dell’andata. Classe e dinamismo, anche.

CRIALESE: 7

Stesso discorso fatto per Vitale. Un giocatore prezioso per lo scacchiere disegnato da Lerda.

GATTO: 7

Partita importante la sua. Tanta corsa, belle giocate. Precipitoso al tiro, ma ha giocato una gara all’insegna delle generosità.

ROLANDO: 6

La catena di destra, con lui e Iezzi, funziona bene, specie all’inizio. Spesso raddoppiato, non riesce a trovare la giocata vincente.

COMI: 7,5

La sua presenza si vede e si sente, subito. Gran gol, da attaccante di razza, il settimo sigillo dell’anno.

PANICO: 7

Dribbling e velocità. Gran parte del merito del terzo gol, firmato da Della Morte, è suo. Un acquisto azzeccato, insomma.

DELLA MORTE: 9

Un assist e due gol. In trenta minuti. Giocati da fuoriclasse.

BRUZZANITI: 6,5



SECONDO: n.g.

JOCIC: ng.

LERDA: 8

Dopo la sconfitta di domenica contro la prima della classe, non era facile far ripartire la squadra con la solidità e l’autostima via via conquistate nelle gare precedenti. Che volesse i tre punti si è visto subito, con Gatto e Rolando avanzati, dietro a Comi, e con una condotta di gioco spavalda che ha premiato.

E poi. I giovanissimi Rizzo e Louati li ha fatti uscire dal suo cilindro. Tanto di cappello… quindi.