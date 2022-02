Feralpisalò-Pro Vercelli 0-3 (da incorniciare)

FERALPISALÒ-PRO VERCELLI 0-3

Marcatori: Comi (Pvc) al 67'; Della Morte (Pvc) al 74' e al 76.

FERALPISALÒ: De Lucia; Pisano, Salines, Bacchetti, Corrado; Hergheligiu, Carraro, Balestrero; Di Molfetta (Siligardi dal 73'); Miracoli (Guerra dal 46'), Luppi. A disposizione: Liverani, Porro, Bergonzi, Girgi, Guidetti, Corradi, Farabegoli, Guerra, Zanini, Siligardi, Damonte, Castorani. All. Vecchi.

PRO VERCELLI : Rizzo M., Cristini, Masi, Auriletto (Secondo dall'82'); Iezzi (Bruzzaniti dal 75'), Louati, Vitale, Crialese; Gatto (Della Morte dal 59'), Rolando (Panico dal 59'), Comi (Jocic dall'82'). A disposizione: Gelmi, Rendic, Minelli, Della Morte, Jocic, Clemente, Rizzo L., Mezzatesta, Macchioni, Secondo, Bruzzaniti, Panico. All. Lerda.

Arbitra il signor Virgilio della sezione di Trapani

Ammoniti: Hergheligiu della Feralpisalò; Iezzi della Pro Vercelli

PRIMO TEMPO

Brivido di un attimo. Rizzo rinvia coi piedi e colpisce in pieno volto Luppi. La sfera sfuma sul fondo.

Cinque minuti di gioco, Pro spavalda, testa di Comi, palla a Iezzi, ci mette una pezza il portiere dei padroni di casa, De Lucia, opponendosi con il corpo.

Cross di Crialese, testa di Comi, alto. Siamo all'ottavo.

Nella Feralpi brilla la stella dell'ex Carraro. Nella Pro di Braghin, l'ex viola giocava mezzapunta, adesso di mestiere fa il centromediano alla Pirlo.

Ottima Pro Vercelli nel primo quarto d'ora. Bene tutti i reparti, buona la prova del baby Louati, meno “timido” rispetto alla gara contro il Sudtirol, e di Iezzi, che vivacizza la catena di destra.

Netta supremazia dei Bianchi, siano solo al 22', comunque.

Squillo della Feralpi vicina al vantaggio: cross di Corrado dalla sinistra, il bomber Miracoli, solo davanti a Rizzo, colpisce male di testa e manda alto.

Botta di Salines dal limite, gran parata di piedi di Matteo Rizzo. Minuto 28.

Cross di Crialese che pesca Rolando solo solissimo, in area: ma il colpo di testa del fantasista è quasi un passaggio per De Lucia.

Sberla di Di Molfetta, palla sul fondo ma di poco.

Azione solitaria di Gatto che semina avversari... ma non raccoglie: la sua conclusione è troppo debole, para facile De Lucia.

Meno 5 minuti.

Bomba di De Molfetta, niente male il suo sinistro, alto sulla traversa di Rizzo.

Un minuto di recupero.

Zero a zero.

SECONDO TEMPO

Di Molfetta, gran diagonale, stavolta di destro, fuori non di molto alla destra di Rizzo.

Esce a vuoto De Lucia su colpo di testa di Cristini: bella elevazione, ma la palla termina alta. Minuto 52.

54 minuti, 54 minuti di assoluto equilibrio.

Minuto 59, due cambi di Lerda: escono Gatto e Rolando, dentro Panico e della Morte.

Minuto 67, Pro Vercelli in vantaggio. Cross tagliato dalla destra di Della Morte, stacco imperioso di Comi, palla alle spalle di De Lucia.

Settimo gol per Gianmario Comi.

Feralpi vicina al pari, con Luppi, ribatte Rizzo.

Panico, fuga per la vittoria sulla sinistra, palla a Comi che di testa fa un grande assist per il sinistro di Della Morte, che non perdona: Feralpi 0 Pro Vc 2. Al 74'.

75': esce Iezzi, dentro Bruzzaniti.

Erroraccio del terzinoi della Feralpi, Pisano, palla a Panico che porge a Della Morte che, indisturbato, depone in rete: 3 a 0 per la Pro Vercelli.

82': dentro Jocic e Secondo, escono Comi e Auriletto.

La Feralpi cerca il gol della bandiera, Lerda incita i giocatori, meglio non rischiare, meglio uscire imbattuti.

Quattro di recupero.