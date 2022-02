Contro la Feralpisalò senza Emmanuello, Bunino, Belardinelli

Oltre a Valentini, Franco Lerda, durante la conferenza stampa di lunedì in vista della trasferta contro la Feralpisalò (oggi alle 18), ha confermato che mancheranno ancora Emmanuello (problemi a una costola) e Bunino (a una caviglia).

Dall'elenco dei convocati, però, si apprende che oggi non ci sarà un'altra pedina: il centrocampista Belardinelli.

Vediamo la lista dei convocati (in tutto 23).

Portieri:

Matteo Rizzo, Gelmi, Rendic

Difensori:

Auriletto, Cristini, Masi, Minelli, Secondo, Macchioni

Esterni:

Gatto, Bruzzaniti, Clemente, Crialese, Iezzi

Centrocampisti:

Vitale, Jocic, Luca Rizzo e i due giovani Louati e Mezzatesta

Attaccanti:

Panico, Della Morte, Rolando, Comi

«La Feralpisalò è una squadra importante, lo si vede dalla classifica, con ottimi elementi. Noi abbiamo recuperato. Conto sui giocatori che sono stati poco impegnati nelle ultime gare e, naturalmente, sugli altri, che dovranno stringere i denti. Il fattore campo? Nel calcio incide sempre meno» ha detto Lerda in conferenza stampa.

Formazione.

Davanti al riconfermatissimo Matteo Rizzo, quattro giocatori si contendono le meglie del terzetto difensivo: Masi, Minelli, Auriletto, Cristini. Gli ultimi due sono reduci da ottime prestazioni, probabile che giochino, quindi, con l'esperto Masi al centro della difesa.

Centrocampo. Chi, a fianco di Vitale, in mediana? Laouti, Luca Rizzo o il neoacquisto Jocic?

Sulle fasce cinque elementi (Gatto, Bruzzaniti, Clemente, Crialese, Iezzi) per due posti: Gatto e Clemente (uno degli elementi meno impiegati, ultimamente) dovrebbero essere i favoriti, anche per far rifiatare Bruzzaniti e Crialese.

Davanti, infine. Tutto dipende dalle condizioni di Comi: dal primo minuto o a partita in corso? Possibile anche l'impiego di Luca Rizzo alle spalle di due attaccanti.

Ricapitolando.

Matteo Rizzo; Cristini, Masi, Auriletto; Clemente, Vitale, Jocic, Gatto; Luca Rizzo; Della Morte, Panico.