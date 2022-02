Palpeggia una giovane alla fermata del bus

Mentre aspettava il bus, in una giornata d'inverno di inizio 2020, aveva iniziato a parlare con una ragazza in attesa, come lui, a una delle fermate di via Walter Manzone. Poi, quasi all'improvviso, la conversazione era degenerata in un approccio sessuale assolutamente non voluto dalla giovane, che, spaventatissima e in lacrime, dopo aver allontanato quell'uomo che l'aveva palpeggiata, aveva telefonato alla madre e poi alla Polizia.

Le successive indagini avevano portato a individuare un sessantenne extracomunitario, da tempo residente a Vercelli, sposato e incensurato: per l'uomo era così scattata una denuncia con l'accusa di violenza sessuale. Assistito d'ufficio dall'avvocato Davide Scarpa, il sessantenne è comparso nei giorni scorsi davanti al giudice per il processo con rito abbreviato condizionato all'acquisizione di una perizia psichiatrica - richiesta dal legale e accolta poi dal Tribunale.

Al legale, l'uomo aveva spiegato di essere in cura e di aver avuto, in precedenza, due ricoveri nella struttura psichiatrica del Sant'Andrea. E la perizia medica ha rilevato a suo carico una forma di schizofrenia cronica di grado elevato, contenuta dai farmaci.

Al processo - nel quale la giovane non era costituita parte civile - l'accusa ha chiesto una condanna a un anno e 4 mesi mentre la decisione del giudice è stata per un anno e 10 giorni, con sospensione condizionale della pena, l'interdizione per la durata della condanna e con un'ulteriore misura di vigilanza disposta al termine del periodo.