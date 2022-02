"Fatto Bene": premiati sei progetti a sostegno delle fragilità

Si è conclusa a inizio gennaio la selezione dei progetti accolti da Fondazione Valesesia per la prima edizione del bando "Fatto Bene", dedicato a piccoli progetti inclusivi a sostegno delle fragilità (1.000 euro era la quota massima erogabile per progetto, durata massima 12 mesi).

Tre gli ambiti progettuali previsti: Istruzione e formazione; Cultura, Arte, Sport, Ambiente; Fragilità e Svantaggio.

Sono stati 6 progetti partecipanti, tutti accolti, presentati da associazioni, di terzo settore e sportive, Comuni, una scuola e una parrocchia, per un per un totale di 4.878 euro messi a disposizione del territorio.

I progetti si svilupperanno nel corso del 2022 e saranno destinati a minori, adolescenti, disabili e donne, spaziando dall’inclusione lavorativa, alla conoscenza di arti e mestieri tradizionali per una scuola di qualità, alla valorizzazione delle potenzialità della disabilità, allo sport quale strumento straordinario di condivisione, accoglienza e socializzazione per i più giovani.

«Un buon risultato di partecipazione, considerando anche che questa è la prima edizione e che i tempi per la partecipazione, a ridosso delle feste natalizie, erano ristretti. Fatto Bene darà buoni frutti nel corso 2022, quando i progetti presentati diventeranno concreto valore aggiunto per le nostre comunità, valorizzando la co-progettazione di qualità e il territorio. – le parole della presidente Laura Cerra - Ringraziamo di cuore tutti i partecipanti e gli enti che hanno manifestato interesse, pur non riuscendo a presentare la domanda, aspettiamo tutti per la prossima edizione».