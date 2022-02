Patenti: niente più bollettino postale per i pagamenti

A seguito della circolare numero 4 del 7 febbraio 2022, riguardante la nuova modalità di pagamento introdotte dal ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili, a partire dal 14 febbraio non è più possibile pagare diritti e imposta di bollo con bollettino postale.

Pertanto si dovrà procedere al pagamento in base alla tipologia di patente (conseguimento, rinnovo, revisione, duplicato, riclassificazione) con le seguenti modalità: attestazione del versamento relativo ai diritti in favore del DDT di Euro 10,20 da effettuarsi attraverso il sistema di pagamento PagoPA (Le indicazioni sono sul sito www.ilportaledellautomobilista.it); attestazione del versamento relativo all'imposta di bollo in favore del DDT di 16 euro da effettuarsi attraverso il sistema di pagamento PagoPA (Indicazioni sul sito www.ilportaledellautomobilista.it).