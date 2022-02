Sostituito lo scuolabus con il lunotto rotto

C'è un bus sostitutivo in servizio a Santhià al posto del pulmino finito agli onori della cronaca per essere stato fotografato con un rivestimento di plastica al posto del lunotto posteriore. A darne notizia - facendo seguito all'interrogazione che era stata presentata nei giorni scorsi - è il consigliere comunale Alessandro Caprioglio che, pur dichiarandosi soddisfatto per la soluzione trovata, rimarca la necessità di un maggior confronto tra maggioranza e minoranza su temi importanti per la cittadina.

«Dopo aver visto il pulmino - si legge in una nota stampa di Caprioglio - abbiamo subito interrogato il sindaco e messo agli atti del Comune nero su bianco, la nostra diffida e contrarietà all’ utilizzo di uno scuolabus senza lunotto, che viola il codice della strada e con una “riparazione” in nylon sprovvista di ogni omologazione. Un mezzo a cui la circolazione su strada è vietata senza se e senza ma. Per la risoluzione del problema abbiamo invitato la giunta a far uso di uno pulmino sostitutivo tramite noleggio o appalto esterno. Pertanto oggi siamo soddisfatti di vedere operativo un veicolo sostitutivo, una scelta corretta che consente la continuità del servizio scuolabus senza interruzioni e soprattutto senza venir meno alla sicurezza. Questa situazione era evitabile fin dall’ inizio se solo sindaco e maggioranza al posto di procedere a testa bassa e chiudere porte, parlassero, coinvolgessero e si confrontassero con la minoranza. Collaborare e ascoltare soluzioni provenienti da un altro punto di vista non è una mancanza ma un’ottima strategia per raggiungere conclusioni ragionate frutto di pensieri che sebben diversi mirano entrambi al bene della città».