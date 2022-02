Pozzolo: Una delle pagine più brutte della storia italiana recente, che sarà ricordata come un giorno di cui avere vergogna

L’articolo 1 della Costituzione italiana recita testualmente: “L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro”.



I nostri padri costituenti, ben consapevoli degli orrori dei totalitarismi e della guerra civile, compresero l’importanza del lavoro come strumento fondamentale su cui fondare la dignità dell’essere umano e consentirne uno sviluppo libero e responsabile.



A distanza di molti anni dal dopoguerra e dalla stesura della Costituzione repubblicana pare che l’Italia sita smarrendo, quasi completamente, quella consapevolezza. Infatti a decorrere dalla data odierna, 15 febbraio 2022, (con il silenzio complice della più parte dei sindacati) aumentano le discriminazioni legalizzate sul luogo di lavoro: dopo medici, militari e insegnanti - da oggi - qualunque cittadino italiano con 50 anni compiuti non potrà più lavorare senza essersi “vaccinato” e verrà multato per non aver richiesto l’accesso alle terapie geniche sperimentali anti Covid-19.



L’impossibilità di lavorare e quindi di guadagnare lo stipendio - seppur sani e certificatamente non contagiosi (a differenza di tanti possessori di Super Green-Pass) - é una violenza insensata, che lede la dignità umana, esponendo singoli cittadini, padri e madri di famiglia a non avere più i soldi per pagare il mutuo di casa, per fare la spesa e per crescere i propri figli.



Questa è una delle pagine più brutte della storia italiana recente, che sarà ricordata come un giorno di cui avere vergogna: perché nel silenzio colpevole di gran parte del popolo - e nella completa omertà di molti che avrebbero il dovere morale di denunciare - si sta calpestando la Costituzione italiana e si sta avviando la nazione verso un futuro molto pericoloso.