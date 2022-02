Neve e disagi a Crevacuore, incidente tra due auto

Ancora disagi nel Biellese, dopo la nevicata delle scorse ore che ha imbiancato la quasi totalità della provincia. Nella serata di ieri, 14 febbraio, due auto sono rimaste coinvolte in un sinistro stradale, avvenuto a Crevacuore, probabilmente a causa del manto stradale, reso viscido dalla presenza della neve e del ghiaccio.

Nello scontro, non si sarebbero registrati feriti ma uno dei due conducenti avrebbe contattato il personale sanitario del 118 per alcuni accertamenti. Sul posto i Carabinieri per i rilievi di rito.