“Io clicco positivo: la rete tra opportunità e pericoli" è il seminario online rivolto a dirigenti scolastici, docenti, famiglie realizzato dal nodo provinciale Antidiscriminazione in collaborazione con la Fondazione Carolina. All'appuntamento, in programma il 17 febbraio dalle 14,30 alle 16,30, hanno dato il patrocinio l’ordine degli Avvocati di Vercelli e l'Ufficio Scolastico.

Molto attuali le tematiche affrontate: si va dal comprendere come riconoscere tempestivamente i segnali di bullismo e cyberbullismo, al promuovere un uso corretto delle applicazioni di messaggistica istantanea e dei social network, al conoscere le responsabilità di cui rispondono genitori, in caso di episodi di bullismo o cyberbullismo all'avviare una riflessione sulla vita digitale dei nostri ragazzi post periodo di quarantena.

I relatori sono il sostituto procuratore Carlo Introvigne, in servizio alla Procura della Repubblica di Vercelli, Ivano Zoppi, segretario generale della Fondazione Carolina, Miriam Friedenthal, responsabile della Formazione Adulti di Fondazione Carolina le docenti universitarie Anna Rosà Favretto, ordinario di Sociologia al Dipartimento di Psicologia Università degli Studi di Torino ed Emanuela Maria Teresa Torre, associata di Pedagogia sperimentale al Dipartimento di Filosofia e Scienze dell'educazione Università di Torino.

Introvigne, in particolare, tratterà le problematiche connesse alla responsabilità giuridica cui possono andare incontro non solo coloro che si rendono responsabili di atti discriminatori, ma anche coloro che su questi, se minorenni o incapaci, esercitino la responsabilità genitoriale o del tutore. Dal canto loro, Favretto e Torre presenteranno i risultati della ricerca pilota realizzata dall’Università di Torino e del Piemonte Orientale e promossa dal Consiglio regionale, sulle conseguenze del cyberbullismo negli adolescenti in pandemia che ha coinvolto 1000 studenti e 300 insegnanti.

«Il nodo Antidiscriminazione – dice la refernte Lella Bassignana - si occupa anche di informazione, comunicazione e sensibilizzazione sulle tematiche antidiscriminatorie e, ultimamente, anche di cyberbullismo che molto spesso comporta forme di aggressione, molestie e discriminazioni. Bullismo e cyberbullismo rimangono tra le minacce più temute tra gli adolescenti, dopo droghe e violenza sessuale. Le vittime sono pre-adolescenti o adolescenti che purtroppo spesso cadono in depressione, abbandonano la scuola, mettono in atto pratiche autolesioniste e arrivano al tentato suicidio ritenendo inutile cercare aiuto».

L'obiettivo dell'incontro è quello di promuovere un uso consapevole della rete: «In una società sempre più tecnologica - rileva Bassignana - non possiamo pensare di vietare l’utilizzo di internet o dei social ai nostri ragazzi, ma la parola chiave deve essere uso corretto, positivo e consapevole delle nuove tecnologie».

Per questo, a breve il Nodo Antidiscriminazione pubblicherà una guida pratica sul cyberbullismo per i punti informativi, i docenti e le famiglie grazie alla collaborazione con Fondazione Carolina.

Chi desidera partecipare al seminario può chiedere il link alla mail antidiscriminazioni@provincia.vercelli.it