Volley: niente da fare per UnipolGlass u14

Nulla da fare per l’Under 14 S2M targato UnipolGlass che domenica 13 febbraio non ha potuto nulla contro le più determinate e coese avversarie del Sammaborgo che hanno dominato la partita con un perentorio 3 a 0 25/17, 25/18, 25/17).

Le vercellesi sono scese in campo con un buon approccio alla gara anche se rimaneggiata nei ruoli e nelle disposizioni tattiche a causa delle quarantene per Covid e delle defezioni di alcune atlete.

Purtroppo, l’infortunio alla caviglia di Laura Vercellone ha imposto alla allenatrice un nuovo cambio di formazione e di gioco che non è stato favorevole alle giocatrici che comunque hanno dimostrato i notevoli miglioramenti al servizio.

Ottima prova di Giulia Ippolito e Laura Vercellone alla quale auguriamo di riprendersi velocemente alla caviglia.

Il prossimo incontro previsto per sabato 19 vedrà le ragazze impegnate contro Ovada, partita alla quale non parteciperà Giulia che sarà impegnata con la squadra della serie C.