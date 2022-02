"Giusto": Rosario Lisma, impiegato mite in un mondo di squali

Sesto spettacolo della stagione “Empátheia - 2021-2002” e secondo appuntamento all’Officina Anacoleti di corso De Gregori 28 che ospiterà venerdì 18 febbraio alle ore 21 “Giusto” con Rosario Lisma, produzione Fondazione Luzzati Teatro della Tosse di Genova, scritto e diretto dallo stesso attore siciliano da anni di stanza a Milano.

Giusto è un impiegato intelligente, mite e fin troppo educato in un mondo di spietato cinismo.

I suoi colleghi d’ufficio, all’Inps di Milano, sono un microcosmo di ridicole creature animali, in cui lui, nato su uno scoglio in mezzo al mare, si sente straniero e solo.

Il personaggio colpisce subito come uno dei migliori antieroi per eccellenza; spaventato, impaurito, timido come lo siamo stati tutti una o mille volte durante la nostra esistenza. Quella che si crea tra platea e palco non è soltanto empatia ma una sorte di sotterranea elettricità che ci accomuna in questo viaggio delicato e tenero che Rosario Lisma fa fare al suo pubblico, prendendoci per mano senza dominare, accompagnandoci passo dopo passo, mai davanti sempre a fianco, complici senza ruffianerie; noi siamo Giusto e Giusto è in noi, ci riconosciamo, è per questo che lo amiamo fin dall'inizio, fin dalle prime battute.

La sua disponibilità e premura nel farsi accettare gli altri la scambiano per debolezza e di questo se ne approfittano. Giusto si sottrae all'arena, fugge alla pugna, rifiuta la competizione, scansa l'agorà, non impugna le armi. E' uno da decibel bassi, che non vuole litigare, che non si mette in mostra e in un mondo tutto basato e incentrato sull'aspetto, sul fisico, sulla forma, sulla presa di posizione forte, la sua non-scelta volontaria è un collasso, un suicidio, un azzeramento.

Giusto viene giudicato perché non è come gli altri bambini prima, come gli altri adolescenti dopo, come gli altri uomini, come gli altri impiegati; e non si fa neanche omologare, preferisce la sua ombra, il non uscire allo scoperto perché è preoccupato, fino all'immobilismo, che mostri come il Disagio o la Vergogna lo prostrino, lo annientino, lo affliggano.

Si ride, si ride amaro, si ride di noi, di come siamo stati, di come saremo in altre mille circostanze. Di come spesso siamo inflessibili soprattutto con noi stessi.

Un testo, a tratti surreale altre volte grottesco, che è una favola moderna, una parabola che parla di speranza quando credevamo fosse morta, dove il cinismo è la tomba della comprensione dell'altro e l'anticamera del menefreghismo che condanna e ingabbia, uno spettacolo che ci racconta di rinascita, di accettazione, di coraggio nell'essere se stessi e che “nessuno si salva da solo”.

I biglietti (15 euro intero e 10 ridotto), possono essere acquistati in prevendita su https://www.vivaticket.com/it/biglietto/giusto/175922 oppure alla biglietteria del teatro aperta dalle 20 la sera dello spettacolo.

E' consigliata la prenotazione scrivendo a spettacoli@anacoleti.org; o compilando il form alla pagina www.anacoleti.org/prenotazione-spettacoli/

Sono necessari green pass e mascherina Ffp2.