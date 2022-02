People at work: progetto d pubblica utilità per sei lavoratori

Impegna sei persona per 38 ore settimanali il progetto di Pubblica utilità "People at work" avviato da inizio febbraio dal Comune di Crescentino. Prevede, nell'ambito della valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico, l'inserimento lavorativo di 6 persone, per un periodo di 6 mesi.

L'iniziativa è nata da un progetto realizzato dal Comune di Crescentino in parternariato con la cooperativa sociale onlus Andromeda di Vercelli: nella parte pratica, si svolge sotto la supervisione del settore lavori pubblici e manutenzione e patrimonio del Comune, con il coordinamento del vicesindaco Luca Lifredi.