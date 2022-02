Torna la fagiolata al rione Isola

Torna la Fagiolata di Carnevale del rione Isola, domenica 20 febbraio dalle 12 al Circolino di via Trieste. Dopo la pausa imposta dal covid, il Comitato Rione Isola e il Circolino dei lavoratori ripropongono un appuntamento importante per la comunità isolana e vercellese.

L'acquisto dei tagliandi potrà avvenire, oltre che direttamente sul posto, anche nei giorni precedenti a conclusione delle funzioni religiose nella parrocchia di Sant'Antonio da Padova, nella tabaccheria dell'Isola, al bar "Al solito posto", alla farmacia Bagliani e da Lidia Acconciature.

All'organizzazione dell'appuntamento hanno collaborato tutte le società sportive che gravitano sul Pala Pregnolato - Skating Vercelli, le due società di hockey - e le palestre del rione.

I fagioli verranno distribuiti in porzioni monodose sigillate in ottemperanza dei dispositivi per il contenimento dell'epidemia di covid. Per questo motivo quest'anno, a differenza degli scorsi, non servirà recarsi alla distribuzione con pentole e contenitori. L'ingresso sarà consentito tramite esibizione del green pass rafforzato.