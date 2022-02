Se ami qualcuno... portalo al Museo Leone (o al Mac)

Al Museo Leone e al MAC - Museo Archeologico Città di Vercelli, per la festa di San Valentino torna l’appuntamento più romantico dell'anno “Se ami qualcuno… portalo al Museo Leone… e al MAC”.

Fino a sabato 19 febbraio, tutti coloro che si presenteranno in coppia pagheranno, in entrambi i musei, un solo biglietto d’ingresso. L’amore è sempre stato un potente stimolo per compiere grandi imprese e ispirare l’arte in ogni forma e colore. Molte opere sono ambasciatrici di un’impronta d’amore, sia che si tratti di un testo letterario o di fatti storici documentati: la leggenda della fata Melusina, la storia d’amore di Atala e Chactas narrata da Chateaubriand e ancora l’Orlando Furioso, che rivive in un grande dipinto di Pietro Narducci e il “gioco del ponte” che, attraverso gli elmi presenti nella sala delle armi, ci riporta alle antiche rivalità cittadine.

Grazie a questa esperienza il visitatore potrà scoprire quali racconti si nascondono dietro a immagini, simboli o opere, in un affascinante viaggio nelle sale di Palazzo Langosco, antica dimora barocca del Notaio Leone e oggi sede di esposizione delle sue collezioni di arti decorative: dalle preziose porcellane, alle armi antiche, ai vetri, ai ferri battuti, per arrivare agli abiti settecenteschi e ai gioielli in filigrana che ornavano il capo delle donne vercellesi dell’Ottocento.

Per partecipare alle visite guidate, comprese nel biglietto d’ingresso, è sufficiente presentarsi con qualche minuto di anticipo presso la biglietteria di via Verdi, 30.