Circolo Ricreativo, gli incontri culturali di primavera

Sabato 12 febbraio, alla presenza di oltre trenta soci, il Circolo Ricreativo di via Galileo Ferraris, ha ripreso la programmazione delle attività culturali, con la visita alla mostra “Francesco Messina. Prodigi di bellezza” nelle sedi di esposizione del Museo del Tesoro del Duomo e Arca. È stata anche l’occasione per rivedere le fotografie di Federico Castellani “Vercelli 1873” che erano state precedentemente ospitate al Circolo. Ha accompagnato e guidato la mostra, Paoletta Picco, da sempre preziosa ispiratrice e indirizzo per le attività culturali del Circolo.

Nel prosieguo del pomeriggio, è stato presentato ai soci, il programma dei sabati culturali della Biblioteca.

«Dopo il lungo periodo di sospensione, dovuto alla situazione sanitaria, riprendono le iniziative culturali del sabato, che hanno riscosso grande successo nelle passate edizioni. Dopo l’attivazione della Biblioteca Notaio Giuseppe Torelli, abbiamo ritenuto di proporre questo nuovo ciclo di attività, collegandole anche nei contenuti, ad argomenti coerenti al mondo dei libri», spiega il presidente Tino Candeli.

Promosse dal Bibliotecario del Circolo, Renato Bianco, le prossime attività riguarderanno: il 5 marzo alle 17,30 "Separazioni e divorzi nel lungo 800 piemontese" con relatore Andrea Borgione, dottore di ricerca in Scienze Archeologiche, Storiche e Storico-artistiche presso l'Università degli Studi di Torino e vice comandante vicario della Polizia locale cittadina, autore di vari saggi su riviste storiche, si è occupato di storia della famiglia e in particolare del matrimonio nel XIX secolo. Affronterà un tema poco trattato, qual è la conflittualità coniugale nel XIX secolo, raccontando non solo delle grandi trasformazioni politiche, culturali, sociali ed economiche di quel periodo, ma anche di come il ceto medio e popolare vivessero concretamente queste nuove esperienze.

Il 9 aprile alle 17,30, Giuseppe Bando, funzionario archivista della Soprintendenza per il Piemonte e la Valle d’Aosta e responsabile della tutela del patrimonio per il territorio di Vercelli tratterà il tema: "Un patrimonio eccezionale: gli archivi di Vercelli". «Abbiamo ritenuto opportuno avvicinarci agli archivi cittadini partendo da chi ha il compito istituzionale della loro tutela e salvaguardia, perché siamo consapevoli della grandissima importanza dei documenti che la città di Vercelli conserva in Archivi e Musei - spiega Bianco presentando l'incontro - È nostra intenzione approfondire questo argomento, ricercando la collaborazione degli “addetti ai lavori” cittadini e chiedendo loro di offrirci la possibilità di osservare direttamente alcuni di questi tesori, nei luoghi in cui sono conservati. E una panoramica degli Archivi e della loro potenzialità, illustrata dal rappresentante della Sovrintendenza, pensiamo possa essere il modo più corretto per affrontare questi argomenti».

Il 7 maggio, sempre alle 17,30, si parlerà invece della "Biblioteca di pubblica lettura al giorno d'oggi", con relatrice Cecilia Cognigni, bibliotecaria, coordinatrice della Commissione nazionale Biblioteche pubbliche dell'AIB, è responsabile dell'area Servizi al pubblico, attività culturali e qualità e sviluppo delle Biblioteche civiche torinesi. L'incontro sarà l'occasione per una riflessione su una realtà che può rappresentare un importantissimo elemento di qualità della vita cittadina.

«La nostra realtà di Circolo Ricreativo - conclude Bianco - vuole costituire un “think tank”, punto di riferimento in una realtà estremamente dinamica che dovrebbe portare a breve, alla messa a punto di una realtà bibliotecaria eccezionale in Vercelli: la Biblioteca integrata Civica e Universitaria».