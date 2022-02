Sergi Punset sul pari con il Monza: "Non abbiamo giocato bene"

Sergi Punset, allenatore di Engas Hockey Vercelli, fa il punto dopo il pareggio ottenuto a Monza: “In generale non abbiamo disputato una buona partita, i nostri avversari meritavano anche qualcosa in più. Non siamo entrati bene nel match dall’inizio, senza poi riuscire a trovare il nostro gioco di sempre, anche in difesa credo che questa sia stata la nostra prestazione peggiore sin qui. Non siamo stati all’altezza, ma il Monza ha fatto un gran match rendendoci le cose difficili. Stasera qualcuno non c’era perché infortunato o non era fisicamente al meglio e ci siamo allenati poco questa settimana con la squadra al completo, ma non dobbiamo cercare scuse: bisogna lavorare per far meglio. Non possiamo più fare una partita come oggi, serve trovare il modo per compiere un passo in avanti”. Gli impegni ad HV non mancheranno: in 10 giorni la squadra sarà chiamata a ben tre match. Il primo, sabato prossimo con il Matera a Vercelli, poi i recuperi con Sarzana e Correggio. Punset: “Proprio per questo dobbiamo ritrovare velocemente la grinta. Contro il Matera dobbiamo vincere. Con il Sarzana, sebbene a casa, sarà un’altra guerra trattandosi di una squadra che esprime lo stesso ritmo e aggressività del Monza e poi seguirà il confronto con il Correggio. Per queste tre partite dobbiamo trovare soprattutto la calma, perché con gli infortuni non abbiamo lavorato bene la settimana scorsa. Dopo aver riposato la testa domenica, lunedì parleremo, impostando il lavoro prendendo a riferimento il match di stasera per migliorare”.

La parola ora a Davide Costanzo, direttore sportivo di HV. La sua analisi è, ancora una volta, tanto centrata quanto puntuta: “Sapevamo che si sarebbe trattato di una partita difficile. Ci manca Ojeda e un turno di cambi e quindi siamo un po’ in difficoltà. Secondo me, però, questa sera non abbiamo disputato una partita da HV: sono mancati un po’ di precisione e coraggio, che nell’hockey serve tanto, e un po’ di qualità.” Il pensiero si proietta al prossimo incontro in casa con il Matera: “Sarà di certo una battaglia: il Matera sicuramente non attraverserà l’Italia per venire a Vercelli a fare la vittima sacrificale. Se giochiamo in questa maniera per noi sarà dura anche con loro. Dobbiamo rimetterci in carreggiata, lavorare con professionalità e umiltà come abbiamo sempre fatto sinora”. A seguire, come detto, i recuperi: “Giocare tre match in una settimana è sempre difficile, ancor di più con l’assenza di peso di Ojeda. Non dobbiamo ragionare su questi tre impegni insieme, ma pensare partita per partita”.

Passiamo a Matteo Zucchetti, una partita speciale per lui dopo cinque anni trascorsi proprio a Monza: “Tornare è sempre un’emozione, si ritrovano tanti amici, tifosi e compagni con i quali ho trascorso tanti bei momenti. E’ sempre bello tornare dove si è stati bene”. Zucchetti poi analizza il match: “Purtroppo siamo in una situazione in cui abbiamo tre infortunati e se ne sente il peso. Nico (Ojeda, ndr) è un elemento importante della squadra, Moyano non è al massimo e io stesso non sto ancora tanto bene dopo un problema alla gamba. A causa di tutto questo ci siamo allenati poco durante la settimana. Il momento è questo, bisogna tener duro finché non ci rimetteremo in sesto”. Impossibile non pensare alla raffica di partite che attende la squadra: “Dobbiamo resistere, soprattutto per quelle al Palapregnolato: giocare in casa è un grande vantaggio perché è una pista molto difficile e sperare di rientrare in forme appena possibile”.

Infine, una battuta con Franco “Cirio” Girardelli, leggenda di questo sport e bandiera proprio del Monza: “Premetto che sono un po’ di parte. Ho visto bene la mia squadra: abbiamo sbagliato tanti gol, ma accontentiamoci del pareggio. Credo che abbiamo fatto qualcosa in più del Vercelli, però abbiamo perso troppi punti per strada. Dobbiamo recuperarli in altre partite. Non saprei nemmeno giustificare le nostre difficoltà ad andare a rete: abbiamo giocatori sempre davanti alla porta, ma fatichiamo”. Interessante il suo parere su HV: “Il Vercelli ha giocatori che danno sempre il massimo, quindi mi complimento con Sergi Punset che stimo e che reputo una brava persona: se non fosse già impegnato con HV lo cercherei. In generale si tratta di una squadra che può fare gol in qualsiasi momento. Tataranni è sempre pericoloso. Mi piace HV perché lotta sino alla fine e si vede: ha perso partite per pochissimo e merita la classifica che ha”.