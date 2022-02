Mokaor, ripresa amara: netta sconfitta con l'Alessandria

È una sconfitta che lascia più di un rimpianto in casa Mokaor che perde con Alessandria per 3-0.

Contro una squadra alla portata della Mokaor, le vercellesi hanno pagato tre settimane complicatissime dovute alla difficoltà di allenarsi a ranghi completi, a causa delle quarantene scolastiche e la mancanza di supporto da parte delle istituzioni per il rinnovo delle visite mediche post covid.

Infatti, solo questa settimana la squadra ha potuto prepararsi al completo con evidenti carenze di allenamento di tutto l’organico.

Ma purtroppo questa giustificazione non basta per spiegare una prestazione molto in ombra delle atlete della Mokaor. I 26 errori effettuati, sommati ai 14 aces subiti la dicono lunga sulla prova delle vercellesi.

Male in ricezione, che non ha permesso di innescare a dovere le centrali bianconere, che comunque non hanno brillato, ma ancora peggio in attacco, dove i posti quattro titolari hanno buttato a terra solo 5 palloni, la Mokaor non ha avuto scampo contro le non trascendentali avversarie, che hanno almeno giocato con grinta e schiacciato più palloni punto.

Da salvare la prestazione della tredicenne Giulia Ippolito (4 punti al suo attivo) e dell’esordio in palleggio della quattordicenne Giorgia Avilia che non ha certamente sfigurato.

Sintomatico è stato anche il fatto che la miglior realizzatrice della Mokaor è stata la palleggiatrice Federica Borrini che è stata la miglior attaccante delle bicciolane con 7 punti ed un percentuale realizzativa del 75%.

Speriamo in settimana di tornare ai livelli pre-sosta e recuperare la condizione minima per poter proseguire nel campionato in modo esaustivo.

Sabato 19 febbraio la Mokaor ritornerà a giocare in casa alla Palestra Bertinetti alle ore 17.00 contro Il Club 76 Playasti.

All’andata la Mokaor riuscì superare le avversarie a domicilio per 3-1.

Ma sabato le astigiane hanno superato l’Occimiano, seconda forza del campionato al completo, per 3-1, vincendo quindi una gara scontata in partenza.

Non sarà certo una passeggiata per la Mokaor che dovrà dare fondo a tutta la propria grinta ricordandosi che per vincere bisogna avere la voglia di urlare, buttarsi e mai abbattersi.

ALESSANDRIA VOLLEY - CAFFE’ MOKAOR VERCELLI 3 - 0 (25/19 25/21 29/27)

CAFFE’ MOKAOR VERCELLI : Bertinazzi (5)(K), Borrini (7), Fenoglio, Lupo Greta, Mastronardi (2), Avilia, Ippolito (4), Comello (7), Macellaro (2), Lupo Laura (4), Mosso (L), Breda.

ALL: Gherardi, Vigliani