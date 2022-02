"SaveHumans": un premio al lavoro della 5° A Lanino

La classe 5° A Servizi socio-sanitari dell’ Istituto professionale Lanino, durante lo scorso anno scolastico, ha lavorato alla realizzazione di un Project Work nell’ambito delle attività di PCTO, svolte nonostante la didattica a distanza. Il progetto si è concluso con la partecipazione al Premio Concorso Storie di Alternanza organizzato dalle Camere di Commercio.

Caritas è stata l’azienda madrina che ha dato il sostegno nella realizzazione del progetto SaveHumans, questo il nome scelto. SaveHumans è stato pensato per contribuire al raggiungimento di uno degli obiettivi dell’Agenda 2030: l’obiettivo numero 3 per il benessere e la salute di tutti: attraverso una serie di tappe, i partecipanti erano chiamati a svolgere attività fisiche che favoriscono il benessere delle persone e, al tempo stesso, avevano la possibilità di destinare un piccolo contributo all'acquisto di farmaci per persone indigenti seguite dalla Caritas. Il percorso ideato dagli studenti del Lanino prevedeva una serie di tappe e prove, segnalate da QR-code che fornivano le indicazioni sulle prove da superare. Per ciascuna prova il partecipante doveva poi inviare un video oggetto di valutazione e premiazione da parte degli organizzatori.

Un lavoro apprezzato dalla giuria del Premio Storie di Alternanza: la premiazione si è svolta nella mattinata di giovedì 10 febbraio in modalità online alla presenza di Fabio Ravanelli, presidente della Camera di Commercio “Monte Rosa Laghi Alto Piemonte”, che ha aperto l’evento e degli altri Istituti partecipanti e premiati.

La classe 5^ A si è aggiudicata il 5^ posto con il video "SaveHumans-la nostra salute per la salute altrui" e ha ricevuto un premio in danaro pari a 450 euro.

Complimenti alle ex allieve del nostro Istituto!