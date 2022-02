Pagelle della Pro (contro il Sudtirol)

RIZZO: 7

Il migliore.

AURILETTO: 6

Volta è un brutto cliente. Lui riesce a limitarlo

MINELLI: 6

Gara ordinata, attenta.

CRISTINI: 6,5

Autorevole nelle chiusure, tanta la via del gol (ed è da sottolineare, perché a tirare sono stati in tre, oggi).

BRUZZANITI: 6

Copre molto bene la fascia. Più terzino che ala, però.

VITALE: 6

Il migliore a centrocampo.

BELARDINELLI: 5,5

Corre, ma a volte è impreciso; un po’ meglio nella ripresa

LOUATI: 5,5

Si vede un po’ poco.

CRIALESE: 5,5

Una buona gara, ma è troppo distante da Rover in occasione del gol.

DELLA MORTE: 5,5

Nessun acuto, oggi.

PANICO: 6

Ha buoni numeri, bravo con la palla al piede. Tenta la via del gol su punizione.

MASI: 6

Vedi Minelli.

IEZZI: 5,5

Si vede poco.

MACCHIONI: 5

Nessun apporto in fascia.

COMI: 5,5

Troppo forte la difesa del Sudtirol, troppo isolato.

GATTO: 6,5

Le migliori giocate partono da lui.

LERDA: 6

Tenta di sorprendere il Sudtirol con la carta degli attaccanti veloci. Poi, per 31 minuti più i 3 di recupero, gioca la carta Comi. Niente da fare, troppo forte il Sudtirol nella fase difensiva. Col senno di poi, forse doveva giocare dal primo minuti Gatto, il più convincente nelle giocate. Prima sconfitta da quando allena la Pro. Vincere sarebbe stata un’impresa, il pareggio – per come è stata messa in campo la Pro Vercelli nel primo tempo, e cioé bene – ci poteva anche stare.