Lerda: «Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto»

«È stata una partita non semplice, devo fare i complimenti ai ragazzi: si sono spesi ed hanno dato tutto quello che avevano in corpo. È una cosa importante. Sapevamo che non era una partita semplice, abbiamo retto bene e tenuto bene il campo» commenta Mister Lerda a margine della sconfitta contro il Südtirol. Il tecnico della Pro Vercelli poi prosegue: «Chiaro, qualcosa era lecito mettere in conto: sapevamo che potevamo concedere e cosi è stato, come nell’occasione del gol. Hanno fatto un gol bellissimo che non si vede spesso in queste categorie, peccato ma andiamo avanti. Testa alla prossima».

Cambio di formazione, che è successo ad Emmanuello?: «Ha avuto un problema nel riscaldamento ed all’ultimo l’abbiamo sostituito con Louati».

La prossima gara?: «Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali, abbiamo sempre qualche acciacco».

A commentare la gara è stato anche il giovane portiere della Pro Vercelli Matteo Rizzo, il qualche ha risposto alle varie domande. Altra prestazione di livello tua, nonostante il gol?: «Abbiamo fatto una buona partita, giocando bene sapendo che sarebbe stata difficile. Io do sempre il meglio, purtroppo è arrivato il gol: ci rifaremo alla prossima».

Come ti stai trovando in una prima squadra a giocare da titolare?: «Molto bene, i miei compagni mi aiutano molto. Il preparatore dei portieri mi aiuta molto e sono felice».

Pochi giorni e si ritorna in campo?: «Adesso recuperiamo energie per la prossima, sarà difficile ma daremo il massimo».