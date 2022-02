Pedrale: «Perché solo due ospedali di comunità nel vercellese?»

Riceviamo e pubblichiamo.

La decisione della Regione di attivare sul territorio gli ospedali di comunità è senz'altro positiva. La sperimentazione con successo l'avevo fatta partire quando tra il 2000 e il 2005 ero presidente della commissione Sanità e Assistenza della Regione.

I primi due ospedali di comunità o Country Hospital li abbiamo aperti proprio nella nostra provincia a Varallo e a Santhià. All'epoca c'erano pochi soldi per l'ospitalità territoriale, adesso per fortuna molti di più. Gli ospedali di comunità erano impostati e sarà più o meno anche ora, per I pazienti con cure a bassa complessità: anziani con malattie croniche, pazienti che superata la fase acuta della malattia o infortunio svolgevano la fase post-acuta della malattia in queste strutture. Era prevista anche la riabilitazione. Per i malati l'assistenza medica era garantita dai medici di famiglia che visitavano tutti i giorni i loro mutuati ricoverati negli ospedali di comunità. I medici di famiglia conoscevano già i loro pazienti, le loro patologie ecc...

Detto ciò, vista la disponibilità economica della Regione, mi domando perché non sono stati previsti degli ospedali di comunità anche a Vercelli, Santhià e Trino? Sono previsti solo a Gattinara e a Crescentino. In altre province ne sono previste di più. Stiamo parlando di ospitalità territoriale e quindi bisogna coprire il territorio in maniera omogenea. Le tre città e cittadini che ho indicato fanno riferimento a zone specifiche del territorio provinciale con una loro identità. La popolazione, soprattutto gli anziani, è presente su tutta la provincia e nelle aree predette. Le strutture ci sono. A Vercelli l'ospedale Sant'Andrea ha grandi spazi inutilizzati, a Santhià c'è l'ospedale che è stato chiuso anni fa ma è ancora in buone condizioni. A Trino si possono sicuramente trovare gli spazi, visto che è prevista una casa di comunità (la presenza continuativa di medici di famiglia in un stesso immobile). Sfruttiamo tutti assieme questo momento fortunato per la sanità territoriale che è stata riscoperta per la sua importanza con la pandemia del Covid.