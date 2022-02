"Fai fiorire la tua città": 2900 bulbi di tulipano per le scuole vercellesi

Con 2900 bulbi di tulipani, consegnati agli studenti delle scuole elementari e medie, il Comune prosegue la campagna di sensibilizzazione sui temi ambientali e sul decoro urbano rivolta in particolare ai più piccoli.

Venerdì mattina il sindaco Andrea Corsaro e l'assessore Emanuele Pozzolo hanno fatto il giro delle scuole, iniziando dalla media Pertini, incontrando alunni e insegnanti; a ciascun bambino il sindaco ha consegnato un attestato di partecipazione all'iniziativa che contiene la poesia di Gianni Rodari "Teste fiorite" e un messaggio dell'Amministrazione che incentiva i più piccoli a prendersi cura dell'ambiente cittadino.

I bulbi verranno piantati nelle aree esterne delle scuole e i ragazzi saranno incentivati a prendersene cura: «Tra quindicina di giorni – spiega l’assessore al Decoro Urbano Emanuele Pozzolo – vedranno fiorire i bulbi a scuola e in città: sarà un’occasione per sentirsi parte della vita cittadina, proteggendo e migliorando le zone d’uso collettivo, occupandosi di ciò che viene definito decoro urbano, in maniera proporzionata alla loro età».

L'invito a rispettare l'ambiente e ad aver cura di Vercelli è il messaggio che il sindaco ha lasciato agli studenti: «Trattiamo la nostra città come se fosse la nostra casa: curiamola, teniamola pulita, facciamo in modo che sia bella e accogliente e apprezziamone le bellezze» ha detto Corsaro.

"Fai fiorire la tua città" questo il nome dato all'iniziativa, si completa con la messa a dimora di bulbi di tulipano anche all'imbocco di corso Italia, nell'aiuola spartitraffico che si trova di fianco al duomo.