Tutto esaurito per la visita al ghetto: una proposta culturale di successo - FOTO

Tutto esaurito e commenti entusiastici anche per la seconda delle visite guidate al ghetto e alla Sinagoga di Vercelli, organizzate dal Comune e della Comunità Ebrica.

Una valanga di persone a Vercelli hanno partecipato al secondo appuntamento e le prenotazioni sono già esaurite anche per la terza delle visite messe in calendario. La bella collaborazione che si è instaurata tra Comune di Vercelli e Comunità Ebraica sta dando importanti frutti in termini di presenze.

Molto contenta per il successo dell'iniziativa è l'assessore Gianna Baucero che si è spesa in prima persona per l'organizzazione di questi appuntamenti e che, domenica, ha dato il benvenuto ai visitatori in compagnia a Sara Minelli della Comunità Ebraica, intervenuta in rappresentava della presidente Rossella Bottini Treves.

«Siamo contenti di questo risultato - commenta Baucero - che conferma come Vercelli sia una città che ha molto da offrire ai turisti e che le nostre ricchezze artistiche e culturali sono un patrimonio davvero prezioso e apprezzato. Le visite al ghetto e alla sinagoga non finiscono qui. La prossima sarà il 27 febbraio, alle 15.30».

Accompagnati da una guida qualificata, i visitatori sono andati alla scoperta di diversi luoghi significativi del ghetto, tra cui la contrada degli Orefici, l’ex asilo Levi, la sede della Comunità ebraica e il collegio Foà oltre che ammirare la meravigliosa Sinagoga simbolo e orgoglio della Comunità.