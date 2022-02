La Prateria Bar & Grill, per San Valentino la tua cena con vista green - FOTO

Un San Valentino speciale su una splendida veranda con vista green è quello che ti aspetta a “La Prateria Bar & Grill”, il nuovo brand del Ristorante del Golf Club Cavaglià, che sarà presentato in occasione della festa degli innamorati insieme al nuovo menù che si arricchisce di specialità alla griglia di carne e pesce.

“In un ideale percorso di tradizione e innovazione, - dice lo staff de La Prateria – si ritorna alle origini, al nome con cui la struttura è nata e si è fatta conoscere negli anni ottanta, quando venne acquistata dalla famiglia Schellino“.

Tenderloin, Big Rib, Carne Salada Burger, Grigliata Mista di Pesce. Queste alcune delle specialità del nuovo menu dello chef Corrado Cavi, che amplia la proposta della cucina in linea con le esigenze legate a turismo e degustazione dell’enogastronomia del territorio. ”Alla Prateria - spiega lo staff - puoi trovare una selezione giornaliera di piatti con specialità di carne, e classici della cucina italiana accompagnati da un’interessante lista di vini.

La Prateria Bar & Grill, con la splendida veranda affacciata sul campo da golf e la spaziosa area bordo piscina, è anche una location ideale per pranzi di lavoro, comunioni, cresime, matrimoni, battesimi e cerimonie.

Aperto tutti i giorni a pranzo (12-14:30) e nelle serate di venerdì e sabato (in estate anche al giovedì) dalle 19:45 alle 22:30, la Prateria Bar & Grill ti aspetta a Cavaglià in via Santhià 75 (sulla strada statale Santhià-Biella), dove trovi un ampio parcheggio ed una stazione di ricarica veloce per macchine elettriche Tesla. Nelle altre sere i locali sono a disposizione per eventi privati su prenotazione.

Accesso libero a tutti. Contatti: tel. 0161966771; internet www.golfclubcavaglia.it ; Facebook Golf Club Cavaglià.