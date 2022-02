Engas Hockey Vercelli pareggia a Monza per 2-2

Engas Hockey Vercelli pareggia in trasferta contro il TeamcarService Monza per 2-2. Match ostico e tattico, passato a rincorrere nel punteggio, contro i padroni di casa molto combattivi. Da segnalare senza dubbio la prestazione maiuscola di Mattia Verona il cui contributo al risultato finale è stato essenziale. Bene Sisti: partita con gran numero di palline di qualità giocate per lui.

Prossimo impegno per HV in casa contro HP Matera alle 20.45 al Palapregnolato del rione Isola.

Primo tempo : da subito i ritmi sono intensi, con le squadre ad affondare in modo reciproco. Dopo poco più di due minuti, è il Monza a portarsi in vantaggio con un’azione personale di Tamborindegui che prima finta, poi infila Verona per l’1-0. A seguire, Tataranni accusa noie fisiche dopo un contatto con avversario e chiede il cambio: entra Sisti. Proprio l’argentino si produce in un’azione pericolosa, ma Campor para. Poco dopo, su contropiede arriva il pareggio di Giorgio Maniero, servito da Zucchetti: la pallina prima tocca la traversa, poi va in rete. Rientra capitan Tataranni. Dopo il primo time out, Brusa rileva Zucchetti. Nadini ha una bella chance con una pallina che sosta in area vercellese: Verona ci mette la mano. Poi, Brusa pesca bene Sisti sulla sinistra, ma il numero 5 perde il tempo sulla conclusione. A stretto giro, Lazzarotto fallisce un’ottima chance a due passi da Verona. Sul fronte opposto Sisti, con un’iniziativa personale, cerca il secondo palo ma senza fortuna, poi Nadini impegna Verona. Siamo ad un quarto d’ora di gara ed entra Moyano. Subito dopo, Verona salva il risultato con un grande intervento su Tornè. Poi, lo stesso portiere vercellese ben reagisce sotto l’incrocio dei pali dicendo no ad Ardit. Tataranni recupera una bella pallina a centro campo e lancia un contropiede per HV con il Monza sbilanciato, ma la conclusione di Brusa viene deviata da un avversario. Sempre il numero 17 poco dopo confeziona un bel tiro al volo, ma Campor è pronto. Ardit, su contropiede si mangia un gol con Verona a terra. Poi, Nadini, su assist di Tamborindegui, tira ma l’estremo difensore piemontese si oppone di piede. Gli ultimi minuti trascorrono con più iniziative da parte di ambo le compagini, ma che non portano frutto. Si va a riposo sul risultato di 1-1.

Secondo tempo : dopo meno di un minuto, Moyano tira da metà campo, Campor para. A stretto giro, due colossali occasioni per il Monza: prima con Galimberti che non riesce a conclude bene e poi con Tornè miracolosamente chiuso da Verona. Anche il portiere del Monza non è da meno a negare un gol quasi fatto a Zucchetti. Subito dopo, ancora Campor para una conclusione di Tataranni da posizione laterale. Poi, Galimberti tira centrale sotto l’incrocio, Verona ci mette la mano. Zucchetti subisce un contatto da Nadini, Davoli prima lo ammonisce e poi lo punisce con un cartellno blu per proteste. Il Monza porta molta pressione nei minuti di power play, prima con Tornè e poi trova il vantaggio con Galimberti da media distanza. Quattro minuti dopo, Sisti ruba pallina, passa a Brusa che da fondo campo serve bene Tataranni: il capitano da centro area fulmina Campor per il 2-2. A seguire, Sisti ha una buona occasione e immediatamente dopo un bel contropiede Brusa-Tataranni ha poca fortuna. Il match prosegue con le due squadre a controllarsi, bloccando le rispettive iniziative a vicenda. Poi, Brusa riceve pallina in area, si gira fulmineo e tira, Campor reagisce prontamente e para. Anche Verona si fa sentire su Ardit. Ancora il potere vercellese si oppone di casco a Tamborindegui e a una manciata di secondi dalla fine ad Ardit. Finisce così: 2-2.

Tabellino

Formazioni

TeamcarService Monza: Camper fra i pali, Nadini (C), Tamborindegui, Ardit, Galimberti, Tornè, Lazzarotto, Borgo, Ferronato. Allenatore: Tommaso Colamaria

Engas Hockey Vercelli : Verona in porta, Tataranni (C), Mattugini, Zucchetti, Maniero, Moyano, Brusa, Sisti, Pasciullo. Allenatore: Sergi Punset

Arbitri: Claudio Ferraro e Andrea Davoli

Reti : 1°T 22’56 Tamborindegui (Monza) 1-0 ; 17’42 Maniero (HV) 1-1 2°T: 14’21 Galimberti (Monza) 2-1; 10’28 Tataranni (HV) 2-2